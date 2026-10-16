Зеленский начал визит в ЕС с жалоб на дефицит ракет-перехватчиков Patriot

Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский заявил, что поставки этих боеприпасов остаются ограниченными, а Украина не входит в число приоритетных направлений для их распределения. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе 16 октября, передаёт The Guardian.

По словам Зеленского, Киев пытается получать перехватчики небольшими партиями из разных источников. При этом он выразил уверенность, что европейские страны располагают запасами, которыми могут поделиться с Украиной, чтобы помочь ей пройти зиму.

Ранее сообщалось, что Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot, и в Киеве растут опасения, что администрация Трампа отказывается от дальнейшей поддержки. По словам украинского чиновника, на 7 октября оставалось всего 10 ракет, которые уже израсходовали, а другой собеседник утверждает, что перехватчиков не осталось вовсе, называя ситуацию с ПВО критической