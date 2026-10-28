Адвокат Марзиев: Гогиашвили привезут на места убийства Церетели и её дочери

Обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы Елены Церетели и её 19-летней дочери Теймураза Гогиашвили вновь доставят на места предполагаемых преступлений для проверки показаний. Следственные действия запланированы на пятницу, 30 октября. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат мужчины Ибрагим Марзиев.

По словам защитника, Гогиашвили вывезут из следственного изолятора в квартиру на Жулебинском бульваре и гараж в Новой Москве. Именно в этих помещениях, по версии следствия, произошли убийства матери и дочери.

«В пятницу будет проверка показаний на местах — в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», — сообщил Марзиев.

Фигуранту предъявлены обвинения в убийстве двух человек из корыстных побуждений, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Сам Гогиашвили не отрицает причастности к гибели женщин, однако не согласен с версией следствия о корыстном мотиве. По его утверждению, причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

Мужчина находится под стражей. Ранее он согласился с избранной мерой пресечения и не стал обжаловать решение суда.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной ссоры перед убийством 19-летней дочери Елены Церетели могла стать покупка дорогого Mercedes. 1 октября Теймураз Гогиашвили забрал девушку с тренировки по теннису и повёз в гараж, где между ними произошёл конфликт из-за автомобиля.