Адвокат раскрыл обстоятельства гибели экс-мэра Белгорода Полежаева в зоне СВО

Бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев погиб на Купянском направлении после ракетного удара. Обстоятельства его гибели раскрыл RT адвокат Сергей Анохин.

По словам защитника, в Полежаева попал осколок ракеты. Экс-чиновник получил смертельное ранение и скончался на месте.

Анохин при этом опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Полежаев якобы попал под удар беспилотника, получил тяжёлые ранения и умер позднее в больнице. По словам адвоката, эта версия не соответствует действительности. По данным Анохина, бывший мэр служил в штурмовом отряде.

Напомним, бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО после тяжёлого ранения при атаке дрона, служа в «БАРС-Белгород». На фронт он отправился после приговора по делу о взятке. В августе 2024 года его осудили на пять лет строгого режима и штраф 36 млн рублей, но позже производство приостановили и освободили из-под стражи на время службы.