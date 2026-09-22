Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб в результате удара БПЛА на СВО

Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции после тяжёлого ранения при атаке беспилотника. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Полежаев служил в подразделении «БАРС-Белгород». После удара БПЛА бывший чиновник получил тяжёлые ранения. Спасти его не удалось.

На СВО Полежаев отправился после вынесения приговора по делу о взятке. В августе 2024 года суд назначил ему пять лет колонии строгого режима и штраф в 36 млн рублей за получение от руководителя строительной компании двух автомобилей премиум-класса.

Контракт с Минобороны Полежаев подписал в августе 2024 года. Позднее, в октябре, суд приостановил производство по уголовному делу, а экс-чиновника освободили из-под стражи на период прохождения военной службы.

До уголовного дела Полежаев занимал пост главы администрации Белгорода с 2015 по 2019 год, а затем работал заместителем губернатора Белгородской области и курировал сферу ЖКХ.