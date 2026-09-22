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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 08:20

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО

Обложка © РИА Новости / Антон Вергун

Обложка © РИА Новости / Антон Вергун

Бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Mash.

Полежаев отправился на службу после того, как в августе 2024 года его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

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Суд установил, что бывший чиновник получил от руководителя строительной компании два автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 18 млн рублей. Взамен он оказывал фирме покровительство при получении и исполнении строительных контрактов.

Контракт с Минобороны Полежаев подписал ещё 6 августа 2024 года, незадолго до вынесения приговора. В последнем слове в суде он заявлял, что готов пожертвовать не только свободой, но и жизнью.

В октябре Белгородский областной суд по ходатайству командира воинской части приостановил производство по уголовному делу. Полежаева освободили из-под стражи на период прохождения военной службы.

Константин Полежаев возглавлял администрацию Белгорода с 2015 по 2019 год, после чего занял пост заместителя губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ.

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Александра Вишнякова
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