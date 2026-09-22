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Специальная военная операция

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Опубликовано 22 сентября, 01:51

Российский боец Котов эвакуировал около тысячи человек с линии фронта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Командир эвакуационной группы Андрей Котов рассказал о своей службе и последующей работе. Он сообщил, что до тяжёлого ранения и потери ноги успел вывезти из зоны боевых действий около тысячи человек. Эту информацию военнослужащий предоставил в беседе с корреспондентами РИА «Новости».

Боец проходил службу на Покровском направлении в 2025 году. Во время выполнения боевой задачи он получил несколько ранений в результате двух атак украинских беспилотников. Полученные травмы привели к ампутации ноги.

Котов рассказал, что сначала он выполнял функции водителя эвакуации. Позже его назначили командиром. На этой должности ему приходилось присутствовать в районах боевых действий и самостоятельно принимать решения в сложных условиях.

Сейчас бывший командир работает механиком протезно-ортопедических изделий в профильном республиканском центре.

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Ранее российский военный Ильнур Хисматов обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), двигавшуюся по лесополосе к российским позициям, и сорвал её попытку атаковать подразделение. Младший сержант находился на наблюдательном посту и заметил группу во время выполнения задачи по обороне участка. Когда ДРГ приблизилась к позициям, Хисматов активировал минное заграждение. После взрыва он применил ручные гранаты. Согласно сообщению ведомства, в результате погибли пять участников группы. Оставшиеся военные ВСУ отступили.

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Антон Голыбин
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