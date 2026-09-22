Младший сержант Хисматов сорвал атаку украинской ДРГ на позиции ВС РФ

Российский военный Ильнур Хисматов обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), двигавшуюся по лесополосе к российским позициям, и сорвал её попытку атаковать подразделение. Об этом сообщили в МО РФ.

Младший сержант находился на наблюдательном посту и заметил группу во время выполнения задачи по обороне участка. Когда ДРГ приблизилась к позициям, Хисматов активировал минное заграждение. После взрыва он применил ручные гранаты. Согласно сообщению ведомства, в результате погибли пять участников группы. Оставшиеся военные ВСУ отступили.

Ранее собака по кличке Джесси погибла в зоне СВО, пытаясь остановить оптоволоконный беспилотник, атаковавший позиции российских военнослужащих. До последнего собака помогала бойцам заранее замечать опасность. Услышав звук винтов, она начинала лаять и высоко подпрыгивала — так военные понимали, что к позициям приближается БПЛА, и успевали укрыться.