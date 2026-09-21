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Специальная военная операция

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Опубликовано 21 сентября, 19:10

Пушилин: Российские войска продвигаются к Доброполью с двух направлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) наступают на Доброполье с двух направлений. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, именно через этот город пролегает ключевая трасса снабжения украинского гарнизона в Краматорске и Славянске.

«Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», — приводит слова Пушилина ТАСС.

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Кроме того, российские войска в Орехове Запорожской области пытаются разделить оборону ВСУ на две части. Положение украинского гарнизона в городе осложнилось из-за продвижения российских подразделений. Других подробностей о текущем положении подразделений сторон пока нет.

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Алена Пенчугина
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