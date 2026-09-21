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Опубликовано 21 сентября, 13:24

Орехов под угрозой падения: ВС РФ начали методично разрезать группировку ВСУ на две части

ТАСС: ВС РФ рассекают оборону ВСУ в Орехове на две части

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские войска в Орехове Запорожской области пытаются разделить оборону ВСУ на две части. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, положение украинского гарнизона в городе осложнилось из-за продвижения российских подразделений.

«В Орехове оборона противника под угрозой. Наши войска режут её пополам, отсекая одну часть гарнизона от другой», — сообщили в силовых структурах.

Других подробностей о текущем положении подразделений сторон собеседник агентства не привёл.

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Орехов остаётся одним из ключевых узлов на Запорожском направлении. Ранее Минобороны России сообщало, что боевые действия уже идут в центральных кварталах города. До этого Life.ru писал, что российские подразделения закрепляются в Орехове и продолжают продвижение на Запорожском направлении.

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Дарья Денисова
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