Орехов под угрозой падения: ВС РФ начали методично разрезать группировку ВСУ на две части

Российские войска в Орехове Запорожской области пытаются разделить оборону ВСУ на две части. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, положение украинского гарнизона в городе осложнилось из-за продвижения российских подразделений.

«В Орехове оборона противника под угрозой. Наши войска режут её пополам, отсекая одну часть гарнизона от другой», — сообщили в силовых структурах.

Других подробностей о текущем положении подразделений сторон собеседник агентства не привёл.

Орехов остаётся одним из ключевых узлов на Запорожском направлении. Ранее Минобороны России сообщало, что боевые действия уже идут в центральных кварталах города. До этого Life.ru писал, что российские подразделения закрепляются в Орехове и продолжают продвижение на Запорожском направлении.