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Опубликовано 21 сентября, 09:48

Кольцо сжимается: ВС РФ поразили силы ВСУ сразу у пяти сёл под Харьковом

ВС РФ в кольце окружения нанесли поражение ВСУ у пяти сёл в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населённых пунктов внутри кольца окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары пришлись по позициям украинских формирований возле Бузова, Красного Яра, Резникова, Варваровки и Хрипунов.

«В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Российское военное ведомство в последние дни регулярно сообщает о боях в этом районе и сжатии кольца вокруг украинских подразделений. Днём ранее Минобороны называло среди районов боёв Варваровку, Резниково и Хрипуны, а также сообщало о боях за Бузово.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска ведут бои за Бузово в Харьковской области. По данным Минобороны на 20 сентября, удары также наносились по украинским подразделениям в районах Варваровки, Грачёвки, Резникова, Хижнякова и Хрипунов.

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Наталья Демьянова
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