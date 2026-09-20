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Специальная военная операция

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Опубликовано 20 сентября, 08:15

Минобороны РФ: Российские войска ведут бои за освобождение Бузова

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные ведут бои за Бузово в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России 20 сентября.

«В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Хижняково и Хрипуны Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Бузово уже несколько дней фигурирует в сводках Минобороны как один из населённых пунктов в районе окружения украинских подразделений. 13 сентября ведомство сообщало об ударах по живой силе и технике ВСУ в районе Бузова, Малой Волчьей и Бударок.

15 сентября Минобороны заявило о переходе под контроль российских войск Ольховатки, а 17 сентября — Малой Волчьей. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в северо-восточной части Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

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Накануне, 19 сентября, Минобороны также сообщило о переходе под контроль ВС РФ Лошакова и Комиссарова в Харьковской области. Тогда же ведомство заявило о продолжающихся боях за Бузово.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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