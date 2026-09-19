Российские войска взяли под контроль Лошаково и Комиссарово под Харьковом

Российские войска взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ. Населённые пункты заняли подразделения группировки войск «Север».

«В результате решительных действий взяты под контроль населённые пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

Оба населённых пункта находятся на участке, где российские войска в последние недели ведут бои с окружёнными формированиями ВСУ. Комиссарово ранее фигурировало в сводках Минобороны как один из районов внутри харьковского котла.

Наступление группировки «Север» на этом направлении активизировалось в начале сентября. Российские подразделения последовательно занимали населённые пункты в районе Ольховатки и Приколотного, одновременно сжимая внутреннее кольцо и расширяя внешнюю зону контроля. 15 сентября Минобороны сообщило о взятии Ольховатки.

Лошаково и Комиссарово входили в два разных узла обороны внутри котла: первый располагался на направлении Красный Яр — Резниково — Лошаково, второй — Рубленое — Комиссарово — Широкое. Взятие обоих сёл означает дальнейшее продвижение российских подразделений сразу на нескольких участках окружённой территории.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска пресекают попытки украинских подразделений прорвать кольцо окружения и продолжают наносить удары по находящимся внутри него формированиям. Так, сегодня стало известно, что ВСУ до 30 военных за сутки.