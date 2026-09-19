До 30 украинских военнослужащих за сутки потеряли формирования ВСУ, находящиеся в окружении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России 19 сентября.

«За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно российские подразделения расширяют внешнюю зону контроля вокруг харьковского котла. По данным Минобороны, формирования ВСУ уничтожаются в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного.

О замыкании кольца на северо-востоке Харьковской области стало известно в начале сентября. Российские подразделения, наступавшие по сходящимся направлениям, соединились севернее Приколотного. Площадь образовавшегося котла оценивалась более чем в 460 квадратных километров. В нём оказались шесть батальонов двух механизированных бригад ВСУ и четыре пограничные комендатуры общей численностью около 1,7 тысячи человек.

В последующие дни группировка войск «Север» продолжила сжимать кольцо и расширять внешнюю зону контроля. К 16 сентября Минобороны сообщало о более чем 600 потерянных ВСУ военнослужащих в котле с начала месяца, а к 19 сентября это число превысило 675 человек. Российские военные также неоднократно пресекали попытки окружённых подразделений прорваться из кольца.

В Минобороны отмечали, что ликвидация харьковского котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. По данным ведомства, боевые действия внутри кольца продолжаются в районах населённых пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны.