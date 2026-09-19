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Опубликовано 19 сентября, 09:22

ВСУ остались в кольце у трёх сёл: Бойцы «Севера» расширяют зону контроля под Харьковом

Минобороны: ВС РФ сжимают кольцо вокруг подразделений ВСУ под Харьковом

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Одновременно военные расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, боевые действия внутри кольца продолжаются в районах населённых пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны.

«В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее 19 сентября начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что две штурмовые группы ВСУ пытались выйти из окружения из района Чёрного в направлении Слизнево. По его словам, попытка прорыва была пресечена.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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