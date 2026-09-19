Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 08:22

Бои уже в центре Орехова: Российские войска наступают на широком фронте в Запорожской области

Минобороны: Российские войска ведут бои в центре Орехова

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска продвинулись в направлении Запорожья и ведут бои уже в центральной части Орехова. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 19 сентября.

Наступление развивают подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр». По данным ведомства, российские военные продвигаются на широком участке фронта в Запорожской области.

«Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов», — сообщили в Минобороны.

С начала сентября российские подразделения освободили в регионе четыре населённых пункта. Под контроль ВС РФ перешли Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка.

Орехов расположен примерно в 50 километрах к юго-востоку от Запорожья и является важным узлом автомобильных дорог. Через район города проходят маршруты, связывающие Запорожье с территориями в направлении Пологов и Гуляйполя.

Ранее Минобороны сообщало о продвижении российских подразделений на Запорожском направлении и нанесении ударов по позициям, технике и объектам снабжения ВСУ.

Остались одиночные солдаты ВСУ: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск
Остались одиночные солдаты ВСУ: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ заняли девять населённых пунктов под Харьковом с 5 сентября. Освобождено 152 квадратных километра территории. ВСУ потеряли 700 военных.

Главные сводки с фронта, сообщения Минобороны и новости о российских войсках — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar