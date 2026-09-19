Бои уже в центре Орехова: Российские войска наступают на широком фронте в Запорожской области

Российские войска продвинулись в направлении Запорожья и ведут бои уже в центральной части Орехова. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 19 сентября.

Наступление развивают подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр». По данным ведомства, российские военные продвигаются на широком участке фронта в Запорожской области.

«Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов», — сообщили в Минобороны.

С начала сентября российские подразделения освободили в регионе четыре населённых пункта. Под контроль ВС РФ перешли Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка.

Орехов расположен примерно в 50 километрах к юго-востоку от Запорожья и является важным узлом автомобильных дорог. Через район города проходят маршруты, связывающие Запорожье с территориями в направлении Пологов и Гуляйполя.

Ранее Минобороны сообщало о продвижении российских подразделений на Запорожском направлении и нанесении ударов по позициям, технике и объектам снабжения ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ заняли девять населённых пунктов под Харьковом с 5 сентября. Освобождено 152 квадратных километра территории. ВСУ потеряли 700 военных.