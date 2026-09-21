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Опубликовано 21 сентября, 09:45

Бойцы «Севера» не дали ВСУ перебросить подкрепление из Великого Бурлука

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Российские военные за сутки пресекли три попытки переброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении Ольховатки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из населённого пункта Великий Бурлук в направлении населённого пункта Ольховатка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в других районах Харьковской области.

В сводке говорится об ударах по подразделениям четырёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Сосновки, Подсреднего и Соснового Бора.

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Ранее Life.ru рассказывал о попытке подразделений ВСУ прорваться на Великобурлукском направлении. Тогда, по данным российских источников, после обнаружения группы украинских военных она отступила с потерями.

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Наталья Демьянова
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