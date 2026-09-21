ПВО России уничтожила четыре авиабомбы и больше 630 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 634 беспилотника ВСУ самолётного типа. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Кроме того, по информации ведомства, силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и четыре реактивных снаряда американской системы HIMARS.

В Минобороны также привели общую статистику с начала специальной военной операции. По данным ведомства, за это время уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 242 630 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, министерство сообщает об уничтожении 672 зенитных ракетных комплексов, 30 982 танков и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин РСЗО, 36 529 орудий полевой артиллерии и миномётов и 72 465 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников над регионами страны и акваторией Чёрного моря.