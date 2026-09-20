В ночь на 20 сентября российские дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, следовавших на цели в различных субъектах страны. По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, в общей сложности перехвачено и уничтожено 1 110 украинских летательных аппаратов самолётного типа.

Попытки нанесения ударов фиксировались на обширной географической площади. Силы ПВО ликвидировали воздушные цели над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской и Нижегородской областей.

Кроме того, перехваты велись в воздушном пространстве Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря. Все обнаруженные аппараты были нейтрализованы дежурными расчётами ПВО.

Атака беспилотников на Московскую область произошла в дни проведения выборов в Государственную Думу IX созыва. Голосование в России проходит с 18 по 20 сентября 2026 года (основной день — 20 сентября). Это первые парламентские выборы после начала специальной военной операции, в которых впервые участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве дату российских выборов знали заранее — она была публично объявлена ещё летом и широко освещалась. Выбор именно этих дней для массированной атаки на Подмосковье и столичный регион расценивается как преднамеренный шаг, направленный на создание напряжённости и попытку повлиять на ход голосования.