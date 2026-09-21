«Пасека» против роя: В России создали систему круговой защиты от дронов с нейросетью

В России разработали комплекс «Пасека», который должен автоматически защищать наземную технику и другие объекты от FPV-дронов, выбрасывая в их сторону сети. О разработке РИА «Новости» рассказал гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Для круговой защиты используются четыре модуля с 12 сеткомётами каждый. Такая конфигурация должна обеспечивать обзор и перехват беспилотников по всему периметру — в общей сложности система получает 48 сеткомётов.

При приближении FPV-дрона комплекс самостоятельно распознаёт цель с помощью нейросети и на дистанции до 20 метров выпускает сеть размером четыре на четыре метра. Участие оператора при этом не требуется.

«Пасеку» предлагают использовать в том числе для защиты наземных робототехнических комплексов. Чадаев объяснил, что такие машины особенно уязвимы перед FPV-дронами, поскольку не могут быстро уйти от преследования.

Ранее разработчики сообщали и о варианте системы с 12 пусковыми устройствами, выбрасывающими капроновые сети на дистанцию от 10 до 30 метров. Для работы ночью комплекс предполагается дополнять тепловизионным каналом. Заявленные характеристики исходят от НПЦ «Ушкуйник». Впервые «Пасеку» показали на III Международном технологическом конгрессе в сентябре в подмосковном парке «Патриот».

Ранее Life.ru рассказывал о другой разработке НПЦ «Ушкуйник» — оптоволоконном FPV-дроне «Князь Вандал Новгородский». По оценке самого разработчика, этот аппарат стал одним из наиболее результативных массовых фронтовых дронов российской армии.