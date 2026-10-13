Адвокат Сэльмы Блэр объяснил дебош актрисы на борту пропуском лекарства

Адвокат американской актрисы Сэльмы Блэр объяснил её поведение во время дебоша на борту самолёта. По его словам, артистка пропустила несколько приёмов лекарства, которое помогает контролировать тяжёлые неврологические симптомы.

«Это не было намеренным нападением… Мисс Блэр пропустила несколько приёмов… сильнодействующего лекарства, которое контролирует тяжёлые неврологические симптомы», — заявил её адвокат Шон Барнс, слова которого приводит New York Post.

Юрист уточнил, что Блэр страдает рассеянным склерозом. Перед полётом актриса провела тяжёлый рабочий день на съёмках.

По словам Барнса, сочетание пропущенных приёмов препарата и нахождения на большой высоте привело к спутанному сознанию и дезориентации. Адвокат подчеркнул, что произошедшее не было преднамеренным нападением.

Таким образом, защита связывает инцидент с состоянием актрисы во время полёта. Блэр известна по фильмам «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе».

Напомним, Блэр пыталась открыть дверь самолёта во время полёта и вступила в конфликт с бортпроводниками. В результате инцидента одна из сотрудниц экипажа получила укус, а другая — травму. Один из бортпроводников был госпитализирован.