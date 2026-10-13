Кусала экипаж и билась головой о стену: Актриса Сэльма Блэр устроила дебош в самолёте

Американскую актрису Сэльму Блэр задержали после инцидента на борту самолёта Delta Air Lines, который летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По данным портала TMZ, актриса попыталась открыть дверь во время полёта, ударила одного бортпроводника и укусила другую сотрудницу экипажа.

Как сообщает TMZ, конфликт с членами экипажа начался после попытки Блэр открыть дверь самолёта в воздухе. В результате два бортпроводника получили травмы. Одного из них доставили в больницу.

По данным портала, актриса также билась головой о перегородку салона. После посадки в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке полицейские задержали Блэр и направили её в больницу для медицинского обследования. ФБР начало расследование происшествия.

Представитель актрисы связал её поведение с внезапным ухудшением здоровья.

«Сэльма столкнулась с неотложным медицинским состоянием, которое привело к подобному поведению. Сразу после посадки ей была оказана помощь, сейчас её состояние оценивается как стабильное», — сказал представитель.

Пока неизвестно, предъявят ли Блэр уголовные обвинения.

Это не первый подобный случай в жизни актрисы. В 2016 году её также сняли с авиарейса на носилках после эмоционального срыва во время полёта.

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