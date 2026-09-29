«Это было не по-человечески»: Сталлоне раскрыл, как узнал о смерти сына и сорвался спустя неделю

Сильвестр Сталлоне спустя 14 лет после смерти старшего сына Сейджа рассказал, как получил трагическую новость и что пережил в дни после неё. В интервью The New York Times актёр признался, что сначала держался ради семьи и организации похорон, но затем его накрыли боль, горе и чувство вины.

По словам 80-летнего артиста, о смерти сына ему сообщил по телефону третий муж его матери Джеки Сталлоне, врач Стивен Левин. Разговор, как вспоминает звезда «Рокки», оказался предельно коротким.

«Я никогда не забуду, как было холодно: новый муж моей матери, которого я даже никогда не видел, врач, позвонил мне и сказал: «Сильвестр, его больше нет. Сейдж — его больше нет». Я спросил: «Куда он ушел?» «Он умер, его больше нет. Мне очень жаль». Щелчок», — рассказал Сталлоне.

Следующие дни актёр провёл в хлопотах вокруг похорон и разговорах с матерью Сейджа. Всё это, по его словам, словно не давало осознать случившееся до конца. Однако примерно через неделю, оставшись один, Сталлоне уже не смог сдержать эмоции.

«А потом, примерно через неделю, я остался совсем один в своей комнате, и из меня вырвался вопль, которого я не слышал ни до, ни после этого. Это были лишь боль, горе и чувство вины. Это было не по-человечески», — признался он.

Сейдж Сталлоне умер в июле 2012 года в возрасте 36 лет. Позднее коронер округа Лос-Анджелес установил, что причиной стала ишемическая болезнь сердца, а смерть была признана естественной. Токсикологическая экспертиза не выявила веществ, которые могли бы стать причиной его гибели. Сейдж снимался вместе с отцом в «Рокки V», где сыграл сына Рокки Бальбоа. Сталлоне ранее говорил, что эта потеря останется с семьёй на всю жизнь.

Ранее в преддверии мемуара «The Steps» Сильвестр Сталлоне рассказал, как в школе для трудных подростков Devereux попал в психиатрическое отделение «Парк Лодж», прозванное учениками «Змеиной ямой». Там на него напал сын актёра Ллойда Нолана по прозвищу Джей Бёрд, схвативший его за горло и за пах, после чего охранники избили нападавшего ремнями.