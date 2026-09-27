Полез в штаны и схватил за пах: Сильвестр Сталлоне приоткрыл тайну содержания своих мемуаров

В преддверии выхода мемуара «The Steps» актёр Сильвестр Сталлоне прокомментировал случай из подросткового возраста, который, по его словам, стал для него уроком внутренней стойкости. В интервью The New York Times актёр рассказал о пребывании в школе для трудных подростков Devereux и нападении, которому подвергся в психиатрическом отделении для провинившихся воспитанников.

В Парк Лодж, куда отправляли подростков за нарушения правил, Сталлоне провёл около двух недель. Воспоминания об этом месте он описывает как пребывание в «сердце безумия»: по его словам, воспитанники могли находиться без одежды, некоторые были связаны, а обстановка отличалась грязью и резким запахом. Среди учеников отделение получило прозвище «Змеиная яма».

«Там был парень по имени Джей Бёрд. Сын актёра Ллойда Нолана, его тоже туда поместили. Крупный, лысый, всегда голый, гнилые зубы. Его называли Джей Бёрд, потому что он всегда был голым, «как птичка». И вот я захожу в туалет по пути в столовую, а он заходит следом, обходит меня, вцепляется мне в горло, лезет в штаны и хватает за пах. Потом вбегают два охранника и начинают избивать его ремнями. Я говорю: «Да что с ним не так?» А они отвечают: «Ты в дурдоме, парень. С ним всё в порядке. Он просто сумасшедший», — рассказал Сталлоне.

Однако главным последствием случившегося актёр считает не сам конфликт. После инцидента директор спросил его, понял ли он, чему должен был научиться. Сталлоне ответил, что важнее всего понял собственную способность не ломаться под давлением. Позже это убеждение, как считает актёр, стало частью его характера. Он связывает его с решением уехать в Нью-Йорк без денег и с последующей борьбой за главную роль в «Рокки».

При этом он не считает такую жёсткость исключительно достоинством. По его словам, стремление постоянно доказывать собственную силу со временем превратилось в навязчивую необходимость соответствовать определённому образу. Актёр связывает с этим стремлением многолетнюю работу над физической формой, употребление стероидов и многочисленные травмы.

Издание NYT после интервью обратилось за комментарием в школу Devereux. Представитель заявил, что книгу они не читали, но уважают «право Сталлоне рассказывать свою историю по-своему», относятся к его словам серьёзно и «сожалеют о любой травме, которую он, по его воспоминаниям, пережил».

Ранее Life.ru писал, что Сильвестр Сталлоне отпраздновал 80-летие. Легендарный актёр провёл день рождения в кругу семьи и близких друзей. Центральным элементом вечера стал тематический торт, выполненный в стиле его культового персонажа — боксёра Рокки Бальбоа.