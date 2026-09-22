«Оставьте его в покое»: Дочь Робина Уильямса взорвалась из-за очередного ИИ-фейка с отцом

Дочь Робина Уильямса Зельда вновь потребовала прекратить создавать и распространять ИИ-видео с её покойным отцом. Поводом стал новый вирусный ролик, который выдавали за «частную запись» актёра, где тот якобы рассуждает о теориях заговора.

37-летняя актриса и режиссёр заявила, что видео очевидно сгенерировано искусственным интеллектом. По её словам, любой хорошо знакомый с творчеством Уильямса человек должен заметить подделку хотя бы по голосу, который она назвала «роботизированным и ужасным».

Зельда отдельно обрушилась на автора ролика и призвала не использовать образ умершего человека для продвижения собственных идей. Она подчеркнула, что если для убедительности аргументов приходится заставлять покойного «говорить» то, чего он никогда не говорил, это уже само по себе является манипуляцией.

По её мнению, проблема выходит далеко за рамки конкретного видео. Уильямс считает, что использование внешности, голоса и образа реального человека без возможности получить его согласие лишает его автономии и человеческого достоинства.

Робин Уильямс умер в 2014 году в возрасте 63 лет. Он известен по фильмам «Умница Уилл Хантинг», «Джуманджи», «Миссис Даутфайр» и другим картинам.

Ранее Life.ru писал, как Зельда Уильямс уже требовала прекратить создавать ИИ-видео с её умершим отцом. Тогда она заявила, что не хочет видеть такие ролики и не считает их способом почтить память актёра. Режиссёр сравнивала подобный контент с переработанным продуктом, собранным из чужой жизни и творчества ради реакции аудитории. Она также напоминала, что ещё во время забастовки SAG-AFTRA в 2023 году выступала против цифрового воспроизведения актёров без их согласия.