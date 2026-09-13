Адвокат в США подал в суд жалобу с выдуманными ChatGPT свидетелями

Верховный суд Нью-Мексико привлёк к ответственности адвоката Стивена Ааронса за ложные сведения в апелляционной жалобе. Как следует из судебного постановления, при подготовке документа он использовал ChatGPT, который добавил в текст вымышленных свидетелей.

Адвокат признал, что обратился к нейросети во время работы над жалобой по уголовному делу. В документ попали показания несуществующих людей. Кроме того, ChatGPT исказил информацию о реальных свидетелях и судебных прецедентах.

«Адвокат признал суду, что не проверил фактические утверждения и правовые основания в подготовленной с помощью ИИ жалобе перед тем, как подписать и подать её в суд», — говорится в сообщении.

Ааронса признали виновным в неуважении к суду и назначили штраф в размере $5 тыс. Клиенту адвоката назначили нового защитника. Сам Ааронc пока не сможет выступать в Верховном суде штата до окончания разбирательства.

Адвокат обжаловал уголовное дело об убийстве. Он объяснил, что использовал нейросеть для краткого пересказа материалов процесса и не знал, что ChatGPT способен самостоятельно создавать несуществующие факты.

Как ранее писал Life.ru, переписка с чат-ботом, которую пользователь считает личной, в США попадает в материалы уголовных и гражданских дел. За последние два года там зафиксировали более десятка подобных случаев.