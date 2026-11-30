Адвокат Сергей Жорин выписался из итальянской больницы, где около недели восстанавливался после операции. Причиной такого решения стали постоянные проблемы со сном: из-за тяжёлого состояния соседей по палате юрист практически не отдыхал по ночам. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам главы коллегии «Жорин и партнёры», продолжить лечение вне стационара ему разрешил лечащий врач. Все необходимые медицинские процедуры теперь будут проводить на дому, а состояние адвоката контролировать во время плановых обследований.

Жорин уточнил, что консультации специалистов назначены на 9, 11 и 31 декабря. По их результатам медики определят, потребуется ли ему ещё одно хирургическое вмешательство.

«Я надеюсь, что в случае необходимости, меня уведомят об этом на первых двух консультациях, иначе Новый год мне придётся встречать в больнице», — поделился адвокат.

Юрист объяснил, что его соседи по палате страдали от сильных болей и часто просыпались среди ночи. Из-за этого сам он практически не спал, что и стало одной из причин перехода на амбулаторное лечение.