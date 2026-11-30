Адвокат Жорин покинул больницу в Италии из-за недосыпа после операции
Сергей Жорин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Адвокат Сергей Жорин выписался из итальянской больницы, где около недели восстанавливался после операции. Причиной такого решения стали постоянные проблемы со сном: из-за тяжёлого состояния соседей по палате юрист практически не отдыхал по ночам. Об этом он рассказал РИА «Новости».
По словам главы коллегии «Жорин и партнёры», продолжить лечение вне стационара ему разрешил лечащий врач. Все необходимые медицинские процедуры теперь будут проводить на дому, а состояние адвоката контролировать во время плановых обследований.
Жорин уточнил, что консультации специалистов назначены на 9, 11 и 31 декабря. По их результатам медики определят, потребуется ли ему ещё одно хирургическое вмешательство.
«Я надеюсь, что в случае необходимости, меня уведомят об этом на первых двух консультациях, иначе Новый год мне придётся встречать в больнице», — поделился адвокат.
Юрист объяснил, что его соседи по палате страдали от сильных болей и часто просыпались среди ночи. Из-за этого сам он практически не спал, что и стало одной из причин перехода на амбулаторное лечение.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Жорин рассказал о своём состоянии после экстренной операции в Италии. Тогда адвокат признался, что ещё восстанавливается после хирургического вмешательства и принимает обезболивающие препараты. Он рассчитывал провести в больнице как минимум ещё неделю, однако позднее вместе с врачом принял решение продолжить лечение дома.