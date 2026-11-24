Звёздному адвокату Сергею Жорину предстоит провести в итальянской больнице ещё как минимум неделю. Об этом сам юрист рассказал в беседе с Life.ru. Сейчас он восстанавливается после экстренной операции.

«Прихожу в себя после операции. Пока на обезболивающих. Думаю, ещё неделю точно нужно быть в больнице», — поделился собеседник Life.ru.

Адвокат находится в клинике Cattinara в итальянском регионе Фриули — Венеция-Джулия, куда его экстренно доставили в травматологическое отделение. Характер полученных повреждений и подробности хирургического вмешательства пока не раскрываются.

Жорин известен участием в громких судебных процессах с участием российских знаменитостей. В разные годы к его услугам прибегали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян и другие представители шоу-бизнеса.

Напомним, накануне стало известно об экстренной госпитализации Сергея Жорина в Италии. Звёздного адвоката доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara, где ему провели операцию. Позднее юрист опроверг информацию о том, что потерял сознание в стоматологии, и подтвердил, что получил травму при других обстоятельствах, которые раскрывать не стал.