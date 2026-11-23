Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Юрист находится без сознания, его готовят к операции в травматологическом отделении больницы Cattinara в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания», — рассказал собеседник агентства.

Другие подробности госпитализации пока не приводятся.

50-летний Сергей Жорин — известный российский адвокат, представлявший интересы многих знаменитостей. Он участвовал в громких судебных разбирательствах и неоднократно выступал в СМИ с комментариями по резонансным юридическим вопросам.

Незадолго до этого Life.ru публиковал комментарий Жорина о споре футболиста Матвея Сафонова по выплате алиментов. Адвокат объяснял, как разъяснения Конституционного суда могут повлиять на размер выплат и пересмотр подобных судебных решений.