Как добиться компенсации, если машина окатила из лужи: советы звёздного адвоката Жорина
Адвокат Жорин: Пешеход может требовать оплаты химчистки, если его облили из лужи
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Если машина окатила пешехода грязью из лужи или снежной кашей, он вправе потребовать от водителя оплаты химчистки одежды и обуви, пояснил адвокат Сергей Жорин. По его словам, возместить можно и расходы на ремонт телефона, если тот пострадал из-за случившегося.
«Пешеход совершенно не обязан оплачивать из собственного кармана последствия неосторожности автомобилиста. Пострадавший вправе требовать возмещения причинённого ущерба», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
На месте важно записать номер машины, сфотографировать испорченные вещи и участок дороги, взять контакты очевидцев. При материальном ущербе случившееся может считаться ДТП, поэтому стоит сразу обратиться в ГИБДД и по возможности получить записи с ближайших камер.
Размер убытков помогут подтвердить чек из химчистки, документы о стоимости ремонта или заключение о том, что вещь восстановить нельзя. Если случай признают страховым, ущерб могут возместить по ОСАГО. Для компенсации морального вреда нужны отдельные основания, заключил юрист.
Ранее юрист объяснила, чем рискует водитель, который намеренно обрызгал пешехода. Если удастся доказать умысел, его действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство.