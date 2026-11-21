Если машина окатила пешехода грязью из лужи или снежной кашей, он вправе потребовать от водителя оплаты химчистки одежды и обуви, пояснил адвокат Сергей Жорин. По его словам, возместить можно и расходы на ремонт телефона, если тот пострадал из-за случившегося.

«Пешеход совершенно не обязан оплачивать из собственного кармана последствия неосторожности автомобилиста. Пострадавший вправе требовать возмещения причинённого ущерба», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На месте важно записать номер машины, сфотографировать испорченные вещи и участок дороги, взять контакты очевидцев. При материальном ущербе случившееся может считаться ДТП, поэтому стоит сразу обратиться в ГИБДД и по возможности получить записи с ближайших камер.

Размер убытков помогут подтвердить чек из химчистки, документы о стоимости ремонта или заключение о том, что вещь восстановить нельзя. Если случай признают страховым, ущерб могут возместить по ОСАГО. Для компенсации морального вреда нужны отдельные основания, заключил юрист.