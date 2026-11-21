При выборе незамерзайки нужно учитывать, до какой температуры похолодает ночью, посоветовал автоэксперт Дмитрий Фомин. По его словам, если синоптики обещают мороз ниже −15 °C, жидкость с маркировкой −15 °C может замёрзнуть на лобовом стекле во время поездки по трассе.

В этом случае специалист рекомендовал выбрать состав, рассчитанный на мороз до −25 или −30 °C. Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей делают на основе изопропилового спирта. У него резкий запах, который производители стараются смягчить отдушками.

Покупать незамерзайку лучше на заправке или в автомагазине. У продавцов на обочине может попасться жидкость, которая замёрзнет раньше, чем обещает этикетка. Есть и риск купить состав с токсичным метанолом, предупредил собеседник «Москвы 24».