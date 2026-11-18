Футболист Матвей Сафонов может добиться снижения алиментов до 300 тысяч рублей в месяц после разъяснений Конституционного суда России. Его дело подлежит пересмотру с учётом новой позиции высшей судебной инстанции. Об этом KP.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

Ранее Сафонов оспаривал положение Семейного кодекса, согласно которому на содержание одного ребёнка взыскивается четверть дохода родителя. Из-за высоких заработков футболиста такая схема предполагала значительные выплаты. Спортсмен добивался установления фиксированной суммы — 300 тысяч рублей ежемесячно, однако нижестоящие суды ему отказывали.

Конституционный суд не признал оспариваемую норму неконституционной, но разъяснил, что в отдельных случаях размер алиментов можно уменьшить. Если выплаты, рассчитанные как доля дохода, существенно превышают разумные потребности ребёнка, суд вправе установить меньшую долю заработка или назначить конкретную сумму.

Жорин обратил внимание на то, что Конституционный суд упомянул доходы свыше 200 тысяч рублей в месяц как ориентир высокого заработка. По оценке адвоката, алименты в размере 300 тысяч рублей могут рассматриваться как достаточные для содержания одного ребёнка.

При этом речь не идёт о законодательном ограничении выплат этой суммой. При рассмотрении каждого спора суд должен учитывать реальные обстоятельства: состояние здоровья ребёнка, расходы на образование, место проживания и привычный уровень обеспечения.

По мнению Жорина, новая позиция Конституционного суда может повлиять и на другие споры о содержании детей, в которых участвуют состоятельные родители. Теперь высокие доходы сами по себе не должны автоматически становиться основанием для назначения многомиллионных выплат.

«Кажется, я уже слышу грохот открывающегося шампанского из раздевалок российских футбольных клубов», — пошутил адвокат, комментируя возможные последствия решения.