Конституционный суд России поддержал позицию вратаря французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова в споре о размере алиментов на дочь. Суд постановил, что при сверхвысоких доходах родителя выплаты могут рассчитываться не только как доля заработка, но и в фиксированной сумме. Решения по делу футболиста подлежат пересмотру. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

После развода в 2021 году Сафонова обязали перечислять на содержание дочери четверть доходов. При зарплате от 8 до 12,5 миллиона рублей в месяц размер выплат достигал нескольких миллионов. Футболист пытался добиться установления фиксированных алиментов в размере 300 тысяч рублей ежемесячно, однако предыдущие судебные инстанции ему отказали.

Конституционный суд разъяснил, что автоматическое взыскание 25% сверхвысоких доходов не всегда соответствует реальным потребностям ребёнка. При определении суммы необходимо учитывать возраст, здоровье, образование и привычный уровень жизни несовершеннолетнего. При этом сама норма Семейного кодекса, предусматривающая выплату четверти заработка на одного ребёнка, признана соответствующей Конституции.

Суд также указал, что алименты, существенно превышающие 200 тысяч рублей в месяц, могут рассматриваться как достаточные для содержания ребёнка. Однако это не означает введения общего потолка выплат: окончательная сумма определяется индивидуально, с учётом обстоятельств конкретной семьи.

Ранее Life.ru сообщал о предстоящем решении Конституционного суда по жалобе Матвея Сафонова. Ещё 13 ноября стало известно, что футболист добивается замены алиментов в размере четверти заработка фиксированной выплатой в 300 тысяч рублей. Спортсмен считал, что действующий порядок начисления приводит к суммам, значительно превышающим потребности дочери.