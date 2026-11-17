Суды в России получили право уменьшать алименты состоятельных родителей, если выплаты значительно превышают реальные потребности ребёнка. При этом дело вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова подлежит пересмотру. Такое постановление вынес Конституционный суд РФ после рассмотрения жалобы футболиста.

Поводом стал затяжной спор спортсмена с бывшей супругой. В январе 2024 года московский суд обязал голкипера перечислять на содержание дочери четверть заработка. Сафонов добивался фиксированной суммы в 300 тысяч рублей ежемесячно, однако нижестоящие инстанции ему отказали.

Футболист утверждал, что ещё до судебного разбирательства потратил на ребёнка около девяти миллионов рублей, а впоследствии выплатил порядка 62 миллионов. По его мнению, такие суммы несоразмерны необходимым расходам на воспитание дочери.

КС признал действующие нормы Семейного кодекса соответствующими Конституции, но разъяснил, что при исключительно высоких доходах плательщика судьи вправе отказаться от автоматического расчёта выплат в процентах.

В постановлении подчёркивается, что алименты «не предполагают приобщения ребёнка к роскошной жизни родителей». Деньги предназначены для содержания, обучения и развития несовершеннолетнего, а не для обогащения второго родителя.

Ориентиром при рассмотрении подобных споров может служить сумма в 200 тысяч рублей. Однако универсального потолка выплат КС не установил: дополнительные расходы должны оцениваться с учётом здоровья, возраста и потребностей ребёнка.

Решения по делу Сафонова пересмотрят в ещё не исполненной части. Ранее выплаченные средства возврату не подлежат.