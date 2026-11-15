Бывшая супруга вратаря сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова подала новый иск, потребовав обязать футболиста участвовать в воспитании их общей дочери. Анастасия считает, что спортсмен уклоняется от общения с ребёнком, несмотря на ранее установленный судом порядок встреч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Заявление поступило в один из судов Адыгеи. Женщина добивается исполнения решения Никулинского районного суда Москвы, согласно которому Сафонов должен поддерживать контакт с дочерью. Когда футболист находится в России, предусмотрены личные встречи, а во время пребывания за границей — общение по телефону.

По утверждению бывшей супруги, голкипер не выполняет эту часть судебного решения. Анастасия ссылается на Семейный кодекс, закрепляющий обязанности родителей по воспитанию детей. Рассмотрение нового иска запланировано на середину ноября.

Сафонов и его первая жена расстались в 2021 году, после чего между ними начались продолжительные судебные разбирательства. В январе 2024-го Никулинский суд обязал спортсмена перечислять на содержание дочери четверть всех своих доходов. Позднее футболист погасил задолженность по алиментам, превысившую 64 миллиона рублей.