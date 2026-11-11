Спасение Матвея Сафонова в игре со «Страсбуром» заняло первое место в голосовании за лучший сейв октября в Лиге 1. Голкипер ПСЖ получил награду по выбору болельщиков и экспертов, сообщила пресс-служба чемпионата Франции.

На 50-й минуте матча седьмого тура датский нападающий Конрад Хардер пробил головой, но Сафонов достал мяч из нижнего угла ворот. Парижане выиграли встречу со счётом 3:1.

Сейв Сафонова в матче со «Страсбуром». Видео © X / Ligue 1 McDonald's

В нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь провёл за ПСЖ 16 матчей. Он пропустил 17 голов и в четырёх встречах сохранил ворота в неприкосновенности. Парижский клуб возглавляет таблицу Лиги 1.

Ранее Life.ru сообщал, что Сафонов попал в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские встречи. Валерий Карпин включил в состав 28 игроков, среди них — Александр Головин и Алексей Миранчук, которые также выступают за зарубежные клубы. 12 ноября российская команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. Следующий матч пройдёт 17 ноября в Краснодаре — соперником станет сборная Венесуэлы.