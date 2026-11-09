Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов столкнулся с неприятностями после прилёта из Парижа в Москву. Футболист обнаружил пропажу одного из чемоданов и до четырёх утра пытался выяснить, как вернуть свои вещи.

«Какой же дебилизм», — эмоционально отреагировал голкипер на произошедшее.

Сотрудники аэропорта сообщили спортсмену, что пропавший багаж могут доставить в течение двух суток. Однако такой вариант не устроил Сафонова, поскольку вскоре ему предстоит отправиться вместе с национальной командой в Узбекистан.

«Сказали, что могут доставить в течение двух суток. Я послезавтра улетаю в Узбекистан, Мариша — в Краснодар. И кому вы будете его доставлять?» — возмутился футболист.

Ранее Life.ru сообщал, что Матвей Сафонов вошёл в окончательный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Главный тренер Валерий Карпин вызвал 28 футболистов, в том числе выступающих за рубежом Александра Головина и Алексея Миранчука. Россиянам предстоит сыграть с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте, а 17 ноября встретиться с Венесуэлой в Краснодаре.