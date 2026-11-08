Российский голкипер Матвей Сафонов сохранил ворота «Пари Сен-Жермен» в неприкосновенности в домашнем матче против «Труа» в десятом туре чемпионата Франции. Для 27-летнего вратаря это уже вторая встреча подряд без пропущенных мячей.

Матч состоялся 7 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Сафонов вышел в стартовом составе команды Луиса Энрике и не позволил сопернику поразить свои ворота.

Одним из заметных эпизодов первого тайма стал сейв россиянина после удара головой Рено Рипара. Нападающий «Труа» замыкал подачу с фланга, однако Сафонов вовремя занял позицию и забрал мяч.

Единственный гол был забит на 39-й минуте. Украинский защитник Илья Забарный точно пробил головой после навеса Сенни Маюлу. К перерыву хозяева вели со счётом 1:0.

Ранее Сафонов также сыграл на ноль в Лиге чемпионов. 3 ноября «ПСЖ» разгромил испанский «Вильярреал» со счётом 6:0. Таким образом, российский голкипер провёл два сухих матча подряд во всех турнирах.