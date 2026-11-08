Российский вратарь Сафонов сыграл на ноль во втором матче ПСЖ подряд
Обложка © ТАСС / IMAGO / PRESSE SPORTS
Российский голкипер Матвей Сафонов сохранил ворота «Пари Сен-Жермен» в неприкосновенности в домашнем матче против «Труа» в десятом туре чемпионата Франции. Для 27-летнего вратаря это уже вторая встреча подряд без пропущенных мячей.
Матч состоялся 7 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Сафонов вышел в стартовом составе команды Луиса Энрике и не позволил сопернику поразить свои ворота.
Одним из заметных эпизодов первого тайма стал сейв россиянина после удара головой Рено Рипара. Нападающий «Труа» замыкал подачу с фланга, однако Сафонов вовремя занял позицию и забрал мяч.
Единственный гол был забит на 39-й минуте. Украинский защитник Илья Забарный точно пробил головой после навеса Сенни Маюлу. К перерыву хозяева вели со счётом 1:0.
Ранее Сафонов также сыграл на ноль в Лиге чемпионов. 3 ноября «ПСЖ» разгромил испанский «Вильярреал» со счётом 6:0. Таким образом, российский голкипер провёл два сухих матча подряд во всех турнирах.
Это уже четвёртая сухая встреча Сафонова в сезоне-2026/27. До игр с «Вильярреалом» и «Труа» россиянин не пропускал в матчах против «Бреста» и «Лиона». ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 23 очками. В следующем туре парижане сыграют против «Ниццы» 21 ноября в гостях.