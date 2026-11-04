Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Вильярреал» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. Гостевая встреча завершилась со счётом 6:0. Французский клуб одержал четвёртую победу подряд и единолично возглавил турнирную таблицу.

ПСЖ начал матч с голевого шквала. Уже на девятой минуте счёт открыл Жоау Невеш, на 12-й отличился Дезире Дуэ, а спустя минуту третий мяч забил Сенни Меюлю. На 17-й минуте Фабиан Руис довёл преимущество гостей до четырёх голов.

Такой старт позволил парижанам установить новый рекорд Лиги чемпионов. Четвёртый мяч команда забила спустя 16 минут и две секунды после стартового свистка. Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу», который в матче против загребского «Динамо» 22 ноября 2011 года забил свой четвёртый гол на 20-й минуте.

После перерыва Руис оформил дубль, вновь поразив ворота хозяев на 50-й минуте. Окончательный счёт на 78-й минуте установил Давид Боли.

Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в которой он не пропустил ни одного мяча. До этого французский клуб обыграл братиславский «Слован» (6:1), английский «Манчестер Сити» (4:2) и испанскую «Барселону» (4:2).

ПСЖ набрал максимально возможные 12 очков после четырёх туров и поднялся на первое место в общей таблице. «Вильярреал» потерпел третье поражение в турнире и остался с тремя баллами.

В следующем туре 25 ноября парижане примут итальянскую «Рому», а испанская команда в тот же день сыграет в гостях против чешской «Славии».

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский полузащитник Алексей Батраков оформил дубль и принёс турецкому «Галатасараю» победу над немецким «Штутгартом» со счётом 2:0 в Лиге чемпионов. Россиянин отличился на 12-й и 15-й минутах, впервые забив два мяча за один матч в составе стамбульского клуба. По итогам встречи 21-летнего футболиста признали лучшим игроком, а его голевая серия в турнире достигла трёх матчей подряд.