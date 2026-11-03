Российский полузащитник Алексей Батраков стал главным героем домашнего матча турецкого «Галатасарая» против немецкого «Штутгарта» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0, причём оба мяча в ворота гостей забил 21-летний футболист.

Батраков открыл счёт уже на 12-й минуте, а спустя всего три минуты вновь поразил ворота соперника. Россиянин впервые оформил дубль в составе стамбульского клуба и продлил свою голевую серию в Лиге чемпионов до трёх матчей подряд. Полузащитник провёл на поле 77 минут, и по итогам игры был признал лучшим футболистом.

Для «Галатасарая» эта победа стала второй в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира. В предыдущем туре турецкая команда на выезде обыграла французский «Лилль» со счётом 4:2. После четырёх встреч в активе стамбульцев шесть очков.

«Штутгарт», напротив, потерпел первое поражение в текущей Лиге чемпионов. До поездки в Стамбул немецкий клуб дважды побеждал и один раз сыграл вничью, набрав семь очков.

В пятом туре «Галатасарай» 24 ноября примет английскую «Астон Виллу», действующего победителя Лиги Европы. «Штутгарт» днём позже отправится в Милан, где встретится с итальянским «Интером».

Победа принесла «Галатасараю» шестое очко в общем этапе. Положение турецкого клуба и остальных участников в таблице Лиги чемпионов 2026/27 — в обновляемом хабе Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский полузащитник Алексей Батраков помог «Галатасараю» разгромить «Коньяспор» со счётом 4:0 в матче чемпионата Турции. Футболист отметился голом и результативной передачей, причём забитый мяч стал для него первым в турецкой Суперлиге. Россиянин провёл на поле 61 минуту, а стамбульский клуб благодаря победе укрепил лидерство в турнирной таблице.