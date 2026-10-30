Гол и передача Батракова помогли «Галатасараю» разгромить «Коньяспор»

Российский полузащитник Алексей Батраков отметился голом и результативной передачей в выездном матче 10-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора». Его «Галатасарай» разгромил соперника со счётом 4:0 и укрепил лидерство в турнирной таблице.

Счёт на 12-й минуте открыл нигерийский нападающий Виктор Осимхен. На 28-й минуте преимущество гостей удвоил Юнус Акгюн, которому ассистировал Батраков. Сразу после перерыва российский футболист отличился самостоятельно. На 49-й минуте он отправил мяч в ворота «Коньяспора», а ещё через шесть минут Рафаэл Леау реализовал пенальти, установив окончательный счёт встречи.

Для 21-летнего Батракова этот гол стал третьим в составе стамбульского клуба и первым в турецкой Суперлиге. Ранее россиянин дважды отличился в матчах Лиги чемпионов. Кроме того, он довёл число результативных передач за «Галатасарай» до трёх.

Батраков вышел в стартовом составе и провёл на поле 61 минуту. Благодаря победе «Галатасарай» набрал 25 очков и сохранил первое место в чемпионате Турции. «Коньяспор» с восемью баллами занимает 15-ю строчку.

Следующий матч стамбульский клуб проведёт 7 ноября против «Амедспора».

Ранее Life.ru рассказывал, что фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». Поклонники стамбульского клуба взяли за основу известную кричалку с именем россиянина, добавив к ней слово BatraGoal.