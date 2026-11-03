Российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае» называют «бебек». Такое прозвище ему дали партнёры по команде, сообщил турецкий журналист Мехмет Озкан.

С турецкого Bebek переводится как «малыш». По информации журналиста, именно так к россиянину обращаются одноклубники.

Батраков присоединился к стамбульской команде в августе 2026 года, перейдя из московского «Локомотива». «Галатасарай» объявил о пятилетнем контракте с футболистом и трансферной сумме в 25 миллионов евро.

Полузащитник провёл за турецкий клуб 11 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.

Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». В неё добавили слово BatraGoal, объединив фамилию россиянина с английским goal — «гол». Песня появилась после его мячей в ворота «Барселоны» и «Лилля» в Лиге чемпионов.

3 ноября «Галатасарай» сыграет дома против немецкого «Штутгарта» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.