«Бебек»: Батраков получил ласковое прозвище от партнёров по «Галатасараю»
Журналист Озкан: Игроки «Галатасарая» называют Батракова «бебек»
Алексей Батраков. Обложка © ТАСС / Zuma
Российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае» называют «бебек». Такое прозвище ему дали партнёры по команде, сообщил турецкий журналист Мехмет Озкан.
С турецкого Bebek переводится как «малыш». По информации журналиста, именно так к россиянину обращаются одноклубники.
Батраков присоединился к стамбульской команде в августе 2026 года, перейдя из московского «Локомотива». «Галатасарай» объявил о пятилетнем контракте с футболистом и трансферной сумме в 25 миллионов евро.
Полузащитник провёл за турецкий клуб 11 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.
Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». В неё добавили слово BatraGoal, объединив фамилию россиянина с английским goal — «гол». Песня появилась после его мячей в ворота «Барселоны» и «Лилля» в Лиге чемпионов.
3 ноября «Галатасарай» сыграет дома против немецкого «Штутгарта» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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