Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов неожиданно оказался автором голевой передачи на украинского защитника Илью Забарного в матче чемпионата Франции против «Труа». Именно такую статистику первоначально опубликовал портал Flashscore, допустив ошибку при указании автора результативного паса.

Встреча десятого тура французской Лиги 1 проходила на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс» и закончилась со счётом 1:0. На 39-й минуте Забарный отправил мяч в ворота соперника точным ударом головой после подачи с фланга.

На самом деле результативную передачу выполнил французский полузащитник Сенни Маюлу. Однако в статистике Flashscore ассистентом украинца оказался российский голкипер, который в этом эпизоде находился на противоположной половине поля.

Сам Сафонов вышел в стартовом составе парижан и защищал ворота команды с первых минут.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о неловком эпизоде между Сафоновым и Забарным на тренировке ПСЖ. Тогда российский вратарь и украинский защитник проигнорировали друг друга во время традиционного предматчевого рукопожатия. Позднее французские спортивные журналисты отмечали, что, несмотря на отсутствие публичного общения, футболисты продолжают взаимодействовать на поле.