Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил реалистичную модель лица для футбольного симулятора EA Sports FC 27. В Сети появились скриншоты, на которых голкипер выглядит значительно ближе к своему реальному прототипу.

Сафонов присутствует в серии футбольных симуляторов EA Sports с 2017 года. Впервые он появился в FIFA 18 как игрок «Краснодара». Однако до сих пор его внешность в игре создавалась с помощью стандартного редактора персонажей, поэтому сходство с настоящим футболистом оставляло желать лучшего.

Теперь разработчики подготовили для россиянина полноценный геймфейс — индивидуальную модель внешности. Добавить её в общедоступную версию игры планируют с ноябрьским обновлением.

На официальном сайте EA Sports общий рейтинг Сафонова в FC 27 составляет 83 балла. Среди российских футболистов это один из самых высоких показателей.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер, проводящий третий год в составе ПСЖ, сыграл 14 матчей во всех турнирах. За плечами россиянина уже два титула победителя Лиги чемпионов — в сезонах 2024/25 и 2025/26. По оценке Transfermarkt, стоимость Сафонова составляет 30 миллионов евро, что делает его самым дорогим российским футболистом.

Ранее Life.ru рассказывал о разгромной победе ПСЖ над испанским «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. Парижане выиграли со счётом 6:0 и установили рекорд турнира, забив четыре мяча за первые 17 минут встречи. Сафонов защищал ворота французского клуба и впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провёл матч без пропущенных голов.