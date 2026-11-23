Российскому адвокату Сергею Жорину провели операцию после экстренной госпитализации в Италии. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС источник из окружения юриста.

«Адвокат Сергей Жорин прооперирован. Его жизни ничего не угрожает. Однако как минимум до конца недели он будет находиться в больнице под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.

Жорин находится в больнице Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, куда его доставили в травматологическое отделение. Подробности хирургического вмешательства и причины госпитализации пока не раскрываются.

Сергей Жорин известен участием в громких судебных разбирательствах российских знаменитостей. В разные годы он представлял интересы Филиппа Киркорова, Валерии, Иосифа Пригожина и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Сергея Жорина в Италии. Адвокат находился без сознания, а врачи готовили его к срочной операции. Позднее появились противоречивые сведения о его состоянии: сотрудники клиники сообщили другим журналистам, что пациент не находился в коме.