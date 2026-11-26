Состояние адвоката Сергея Жорина, госпитализированного в Италии после травмы, пока не меняется. Юрист не может ходить из-за переломов, а врачам предстоит выяснить, помогла ли ему первая операция. Не исключено, что потребуется повторное хирургическое вмешательство.

Как рассказал Жорин Telegram-каналу SHOT, он продолжает находиться в больнице. В ближайшее время медики планируют провести компьютерную томографию (КТ), по результатам которой определят дальнейшую тактику лечения.

Жорин в итальянской больнице. Фото © Telegram/SHOT

У врачей есть опасения, что первое хирургическое вмешательство не дало необходимого результата. Поэтому вопрос о второй операции пока остаётся открытым.

Сам адвокат также пожаловался на условия в клинике. Он лежит в общей палате с тяжёлобольными пациентами, из-за чего практически не спит. Перевести его в более комфортное отделение невозможно: таких условий в больнице, по словам Жорина, нет.

Ранее Life.ru рассказывал о госпитализации Сергея Жорина и его первой операции. Тогда сообщалось, что жизни юриста ничего не угрожает, однако ему предстояло оставаться под наблюдением врачей.