Звёздный адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной госпитализации в Италии. Юрист опроверг информацию о том, что потерял сознание в стоматологии, и рассказал о своём состоянии. Комментарий адвоката приводит Super.

По словам Жорина, он действительно получил травму, однако обстоятельства случившегося отличаются от тех, что ранее описывали в СМИ. Сейчас адвокат остаётся в больнице и восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Произошла другая ситуация. Я действительно получил травму, но при других обстоятельствах. Сейчас в больнице. Прихожу в себя после операции», — рассказал Жорин.

Ранее бывшая супруга юриста, титулованная боксёрша Наталья Рагозина, сообщала, что адвокат находится в сознании, однако не отвечает на телефонные звонки. Как именно Жорин получил травму, до сих пор неизвестно.

50-летний Сергей Жорин известен участием в резонансных судебных процессах с участием звёзд российского шоу-бизнеса. В разные годы среди его клиентов были Валерия и Иосиф Пригожин, Бари Алибасов, Евгений Петросян, Витас, Юрий Антонов, Олег Газманов, Лолита Милявская и другие.

Напомним, Life.ru сообщал, что Сергея Жорина прооперировали после экстренной госпитализации в Италии. Адвокат попал в травматологическое отделение больницы Cattinara. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает, однако как минимум до конца недели он останется под наблюдением медиков.