«Пока на обезболивающих»: Звёздный адвокат Жорин вышел на связь после экстренной операции в Италии
Адвокат Жорин вышел на связь после операции в итальянской больнице
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной операции в Италии. Известный защитник звёзд шоу-бизнеса восстанавливается после хирургического вмешательства и принимает обезболивающие препараты. Об этом он рассказал РЕН ТВ.
«Пока на обезболивающих», — сообщил юрист.
В адвокатской коллегии «Жорин и партнёры» рассчитывают, что их руководитель проведёт в итальянской больнице ещё около недели. Причины госпитализации коллегам юриста неизвестны.
За свою карьеру Жорин представлял интересы многих знаменитостей, среди которых Бари Алибасов, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, фигуристка Марина Анисина и блогер Эдвард Бил.