Российский адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной операции в Италии. Известный защитник звёзд шоу-бизнеса восстанавливается после хирургического вмешательства и принимает обезболивающие препараты. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

«Пока на обезболивающих», — сообщил юрист.

В адвокатской коллегии «Жорин и партнёры» рассчитывают, что их руководитель проведёт в итальянской больнице ещё около недели. Причины госпитализации коллегам юриста неизвестны.