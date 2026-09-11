Адвоката поймали с поличным в Киеве за вымогательство $5 млн за закрытие дела

Служба безопасности Украины заявила о срыве передачи взятки в 5 млн долларов. По версии следствия, адвокат обещал фигуранту дела о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов, находящемуся за границей, поспособствовать закрытию производства.

Мужчину задержали в помещении одного из банков Киева при получении аванса — 3 млн 800 тыс. долларов. Он пообещал клиенту, который в настоящее время находится за пределами Украины, помочь закрыть уголовное дело и избежать розыска по линии Интерпола. Помимо этого, юрист божился не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

«Адвокат гарантировал, что в дальнейшем его клиента не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нём в Интерпол», – рассказали в СБУ.

Чтобы скрыть передачу средств, мужчина заранее заказал в банке крупную сумму наличными. Следователи считают, что после получения денег он планировал заменить купюры на другие банкноты, чтобы усложнить фиксацию преступления. Сейчас задержанному сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают, могли ли в схеме участвовать другие лица.

Ранее СБУ сообщила, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали по подозрению в получении взяток за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации. Он вносил ложные сведения о призывниках и помогал исключать их из базы розыска, требуя по 20 тысяч долларов с четырёх человек. Чиновника задержали в момент передачи денег, сейчас у него проводятся обыски и выясняется, скольким людям он успел помочь избежать службы.