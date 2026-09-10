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Опубликовано 10 сентября, 06:04

Задержанный в Москве агент СБУ работал в охране резиденции британского посла

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

Задержанный бывший сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Москве не просто патрулировал территорию дипмиссии, а нёс службу непосредственно в резиденции британского посла. Об этом он сам рассказал на видео, опубликованном ФСБ России.

«Являлся сотрудником службы безопасности посольства Великобритании в Москве, непосредственно вёл охранную деятельность в резиденции посла Великобритании в Москве», — сказал мужчина.

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Напомним, что сегодня ФСБ отчиталось о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. По версии ведомства, мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (Апостол Дмитрий). ФСБ заявила, что эти данные могли использоваться для подготовки диверсионно-террористических акций против посла Великобритании и других сотрудников дипмиссии с последующим обвинением России. Спецслужба предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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