Адвоката Майкла Санфта, защищавшего осуждённого за убийство легендарного рэпера Тупака Шакура, обнаружили мёртвым в собственном доме в Лас-Вегасе. 55-летний юрист скончался всего через неделю после подачи апелляции на громкий приговор, поставивший точку в почти 30-летнем расследовании. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Тело Санфта обнаружили утром 6 ноября. Информацию о его смерти подтвердил близкий друг Майкл Слоун, работавший судебным приставом в округе Кларк. Он назвал покойного одним из лучших людей, которых знал. В полиции Лас-Вегаса заявили, что обстоятельства смерти юриста не выглядят подозрительными.

Санфт представлял интересы 63-летнего Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса — бывшего участника уличной группировки South Side Compton Crips, которого признали виновным в организации убийства Шакура. Адвокат работал над делом бесплатно и до последнего пытался добиться пересмотра обвинительного вердикта.

За неделю до смерти, 30 октября, Санфт подал уведомление об апелляции. После вынесения приговора он публично критиковал решение присяжных, считая, что они недостаточно внимательно изучили доказательства. Сам Дэвис также настаивал на своей невиновности и рассчитывал продолжить судебную борьбу.

Тринадцатого октября суд Лас-Вегаса приговорил Дэвиса к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет. Следствие установило, что он организовал нападение на рэпера в сентябре 1996 года, желая отомстить за избиение своего племянника Орландо Андерсона.

Тупак Шакур получил несколько огнестрельных ранений 7 сентября 1996 года, когда находился в автомобиле вместе с главой звукозаписывающего лейбла Death Row Records Шугом Найтом. Через шесть дней 25-летний музыкант умер в больнице. Преступление оставалось одной из самых громких нераскрытых загадок американского шоу-бизнеса, пока в 2023 году полиция не задержала Дэвиса.

Развязка многолетнего расследования наступила нынешней осенью. Как сообщал Life.ru, Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис получил пожизненный срок за организацию убийства Тупака Шакура. При вынесении приговора судья напомнила, что подсудимый годами публично рассказывал о своей причастности к преступлению. Теперь смерть адвоката стала новым трагическим эпизодом в истории этого резонансного дела.